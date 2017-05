Roald Leemans kreeg rally rijden met de paplepel ingegoten van vader Ronald

HANK - Roald Leemans rijdt dit weekend voor de tweede keer in de ELE Rally. Het jonge talent treedt zo in de voetsporen van zijn vader, rallyveteraan Ronald Leemans. De vergelijking met racecoureurs Jos en Max Verstappen is daarmee gauw gemaakt.

Of Roald de Max Verstappen van het rally rijden wordt, weet hij nog niet zo zeker. Maar dezelfde sport beoefenen als je vader vindt hij in ieder geval geweldig. “Het is natuurlijk hartstikke mooi om dat samen met hem te doen. Hij ondersteunt mij in alles en geeft veel adviezen”, vertelt hij.



Net als bij Max Verstappen, wordt er veel van de telg verwacht. Toch was een toekomst als rallyrijder bij Roald helemaal niet zo zeker. “Om heel eerlijk te zijn had ik er eigenlijk niet zoveel interesse in. Ik heb altijd motorcross gedaan en pas toen ik negentien was de rallysport ingegaan.”



Hard door de bocht

Ondertussen is hij natuurlijk helemaal gek op de sport. "Je kunt gewoon vol door bochten die je eigenlijk niet kunt zien vanaf een afstand. Dat maakt het prachtig. Het risico, het gevoel dat je echt hard gaat over die wegen. Geweldig.”

Roald kijkt dan ook enorm uit naar de ELE Rally van aankomend weekend. “Het is de eerste grote wedstrijd van het jaar en het is in Brabant, da’s altijd goed!" Of hij een podiumplek kan halen, weet hij niet zeker: "Misschien later, maar met deze auto zie ik dat nog niet gebeuren.”