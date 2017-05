Rondscheurende jongeren tergen bewoners Budel-Dorplein: 'Mijn bloeddruk schiet omhoog'

BUDEL-DORPLEIN - De bewoners aan het Kerkplein in Budel-Dorplein zijn het zat. Al jaren hebben ze last van jongeren die als gekken over het plein scheuren. De laatste tijd is het volgens de buurtbewoners bijna iedere avond raak. Zeker in het weekend. Volgens de bewoners moet er iets gaan gebeuren voordat het écht goed mis gaat.

Afgelopen donderdag ging het maar net goed. Een 19-jarige jongen verloor de macht over het stuur, knalde tegen en boom en kwam tot stilstand tegen de bosjes. Hij hield er niets aan over maar voor de buurtbewoners zit de maat vol. "Ik word er erg gespannen van", vertelt buurtbewoner Jan Broers.



"Ik reageer op abnormale geluiden, daar word ik erg gespannen van. Mijn bloeddruk schiet omhoog en na gebeurtenissen als die van donderdagavond ben ik een dag van slag."



Er wonen niet veel mensen aan het Kerkplein maar degene die er wonen hebben al vaak actie ondernomen. "We hebben het vaak aan de gemeente doorgegeven en de beelden opgestuurd naar de politie maar het is volgens hen geen bewijs. Ze moeten de jongens op heterdaad kunnen betrappen",aldus Ton Gubbels."Maar voor heterdaad is de politie net te laat want die jongens maken dat ze snel wegkomen." Volgens Gubbels moet er iets gebeuren voordat er slachtoffers gaan vallen. "Er oefenen hier vaak mensen met fietsen, het zou zomaar fout kunnen gaan."Volgens Gubbels en Broers is de oplossing simpel. Gubbels: "Zet hier gewoon wat bloembakken of betonnen blokken neer bij de ingang."Zijn buurman heeft een andere oplossing. "Gewoon om de drie meter van die rubbere paaltjes plaatsen. Dan kunnen de mensen er nog wel langs rijden maar kunnen de jongeren niet meer racen. Dan gaan ze vanzelf weg."