Gezocht: de parachute van Erik Geerts

BOSSCHENHOOFD - Een opvallende advertentie deze week in de Halderbergse Bode: parachutist Erik Geerts is op zoek naar zijn parachute. Toen hij uit een vliegtuig sprong in in de buurt van Breda Airport kreeg Geerts zijn 'chute' niet open. De parachutist besloot zijn parachute in de lucht te dumpen, maar waar is-ie nu?

Nadat Geerts op zaterdag 13 mei vanaf Breda Airport voor de zoveelste keer uit een vliegtuig sprong, merkte hij dat er iets niet klopte. "De draden van mijn parachute waren in elkaar gedraaid. Daarom moest ik de reserveprocedure starten." Dat was even schrikken, maar gelukkig landde hij alsnog veilig op de grond.



Zoektocht

Aan Eriks mate van ervaring lag het niet. De parachutist heeft al meer dan vijfhonderd sprongen op zijn naam staan. Maar dat betekent niet dat hij weet waar zijn parachute gebleven is...

"Ik heb met meerdere mensen gezocht, maar nog steeds niets gevonden. De parachute komt waarschijnlijk ook niet boven water. Als-ie buiten ligt dan is-ie al afgeschreven." Alleen als iemand de parachute heeft meegenomen, maakt Erik naar eigen zeggen nog een goede kans."Mensen die daar in de buurt wonen, nemen wel contact met ons op als ze zoiets vinden. Maar we zijn nu anderhalve week verder en de parachute is nog steeds niet terecht."Vrijdag is het erg druk op de spottersplek tegenover het vliegveld. Wanneer de vliegtuigspotters horen dat er een reserveprocedure is uitgevoerd, schrikken ze een beetje. "Dat was niet goed zeker?! Nee, dat was helemaal verkeerd", reageert een vrouw geschrokken.Maar volgens Erik is het helemaal niet zo eng als het lijkt. "Natuurlijk schrok ik even, maar ik heb altijd een tweede parachute bij me."