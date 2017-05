Vier honden achtergelaten in warme auto's: 'Hij staat toch in de schaduw?'

ROOSENDAAL - Bij de dierenpolitie Roosendaal kwamen op Hemelvaartsdag vier meldingen binnen van honden die waren achtergelaten in warme auto's. In twee gevallen kwam de eigenaar net terug bij de auto. Twee honden moesten daadwerkelijk worden bevrijd. "Als het nodig is, tikken we zonder genade een raam in."

Twee meldingen kwamen donderdag uitĀ Bergen op Zoom. De twee anderen honden waren in de auto achtergelaten op het parkeerterrein bij outlet winkelcentrum Rosada in Roosendaal. In de helft van de gevallen hoefden de politie de honden niet te bevrijden, omdat hun eigenarenĀ net terugkwamen.De dierenpolitie geeft aan dat de baasjes van achtergelaten honden vaak vinden dat 'het allemaal wel meevalt met de hitte'. Veelgehoorde argumenten: "De auto staat toch in de schaduw? Ik had mijn ramen toch een stukje open?"De woordvoerder vervolgt: "Ga zelf op een warme dag maar eens een half uur in de auto zitten. Ook in de schaduw met de ramen op een kiertje wordt het dan warm."Dat de eigenaren van de dieren de situatie niet altijd helemaal doordenken, blijkt wel uit een opmerking die de politie donderdag te horen kreeg: "Ik had mijn airco toch aanstaan?" Dat klopte, alleen die werkte niet zonder draaiende motor.De vier baasjes die donderdag betrapt werden, hebben allemaal een proces-verbaal gekregen. Zij worden verdachten van mishandeling van hun hond. De rechter bepaalt wat voor straf zij krijgen. "Dat zal meestal een geldboete zijn."Met de ervaring van donderdag vers in het geheugen en een bloedheet weekend voor de deur, drukt de politie Roosendaal mensen op het hart hun hond onder geen beding achter te laten in de auto.