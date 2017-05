Mondriaan woonde één jaar in Uden maar ze willen hem niet vergeten

UDEN - Piet Mondriaan... het is een van de bekendste Nederlandse kunstenaars uit de twintigste eeuw. Hij woonde in Amsterdam, Parijs, Londen, New-York én in Uden. Oké, het was maar een jaar maar in Uden zijn ze niet van plan dat jaar te vergeten. In het centrum wordt het Udense atelier van Mondriaan opnieuw opgebouwd; drie maanden lang mag iedereen er komen kijken.

Het is maar een klein huisje. Twee kamers op de begane grond, een atelier met een antieke ezel en daarachter een klein woonkamertje, in de hoek een kachel met daarop een knaloranje ketel. Op de vensterbank liggen de tekeningen en de foto's waarmee Jeannette Huussen van de VVV en beeldend kunstenaar Genoveef Lukassen het moeten doen terwijl ze proberen de oude situatie te reconstrueren.



Niet lekker in zijn vel

In 1904 en 1905 woonde Piet Mondriaan in Uden. De kunstenaar zat toen niet lekker in zijn vel en een vriend adviseerde hem een poosje naar Brabant te komen. Diezelfde vriend had ook al een huis voor hem op het oog... aan de St. Janstraat. Een steen in de gevel van de speelgoedwinkel die nu op dat adres zit, probeert de herinnering levend te houden.



Die St.Janstraat is een paar honderd meter van het oude huis waar Jeannette en Genoveef nu proberen gordijnen op te hangen. "Het huis aan de St. Janstraat is al jaren geleden afgebroken," vertelt Jeannete. Vandaar dat ze in het centrum een oud huisje hebben opgezocht dat lijkt op het pandje waarin Mondriaan zijn atelier had.



De Stijl

2017 is het jaar van de kunststroming De Stijl waar Mondriaan ook toe gerekend wordt. Verschillende Brabantse musea doen er aan mee, net als de Dutch Design Week. In Bergeijk, Brabants De Stijl-hoogtepunt is er veel te doen en in Uden nemen ze zich voor om het stof van de Mondriaan-herinneringen af te blazen. Mét dat atelier én met een korte virtual reality-film die daar straks ook is te zien.



Het was even puzzelen. Jeannette en Genoveef hebben informatie gekregen van veel mensen en organisaties in Uden. Er waren foto's van het Amsterdamse atelier van Mondriaan."Maar we wisten dat Mondiraan zijn Udense spullen meegenomen had naar Amsterdam," vertelt Jeannette. "Dus we zijn op zoek gegaan naar meubels die daarop leken. Van het emaillemuseum hebben we bijvoorbeeld een koffiepot geleend zoals Mondriaan die gerukt zou kunnen hebben."





Eenmaal in Uden rij ik nog even langs de molen van Jetten, de molen die Mondriaan in zijn jaar in Uden - hij werkte toen nog realistisch - heeft geschilderd. Molenaar Linda hangt uit het raam. Ze laat zien dat ze een kopie van Mondriaans schilderij een ereplaatsje heeft gegeven tussen de talloze foto's van de standerdmolen. Overigens, de molen stond eerst op een andere plaats in Uden en is verplaatst. Maar dat was in 1900, nét voordat Mondriaan hem schilderde.Zijn verblijf in Uden heeft Mondriaan blijkbaar goed gedaan. "Hij is helemaal opgekalefaterd terug gegaan naar Amsterdam," vertelt Jeannette. En daarna werd hij een wereldberoemde kunstenaar. Vanaf zondag is iedereen welkom in zijn Udense atelier.