Davine laat eindelijk een stukje van haarzelf zien (en horen)

EINDHOVEN - Ze is dol op Franse muziek en zit boordevol muzikale plannen: Davine heeft haar traditionele sound vervangen voor nieuw werk in een eigentijds sausje. Haar nieuwe single ‘Cheveux Noirs’ is uit en daarom bracht ze een bezoekje aan de Omroep Brabant-studio.

Ook haar nieuwe muziek is in de Franse taal. “Ik vind het gewoon heerlijk om te zingen, het past bij me. Maar ik ben wel een nieuwe weg ingeslagen met een nieuw geluid, het roer moest om”, aldus de zangeres.



Ze wil wat meer van zichzelf laten zien door geen covers meer te zingen, maar met eigen liedjes op de proppen te komen. Zo kan ze een mooi verhaal vertellen.

Nieuw album

Niet alleen een nieuwe single is vanaf nu te horen: er komt zelfs een album aan. In september verschijnt 'Renaissance’. Het grootste doel van Davine is lekker optreden met haar nieuwe muziek - misschien zit er zelfs een gave theatertour in.