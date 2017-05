Worsten offeren voor Roze Zaterdag: 'We willen zo graag mooi weer!'

DEN BOSCH - Homoseksualiteit en de katholieke kerk is niet altijd een even gelukkige combinatie. Juist daarom bracht de organisatie van Roze Zaterdag in Den Bosch vrijdag een bezoekje aan de Sint-Jan in Den Bosch. De organisatie offerde worsten aan Clara in de hoop dat het op Roze Zaterdag, 24 juni, mooi weer wordt.

"Dat de relatie tussen de kerk en Roze Zaterdag niet erg voor de hand liggend is, was voor ons juist de reden om de worst aan te bieden. Wij willen graag het dialoog aan gaan", vertel Jolanda van Gool, vice-voorzitter van Roze Zaterdag.



De worsten werden aangeboden op, hoe kan het ook anders, een dienblad in de kleuren van de regenboog. "We deden dit trouwens niet om een hard statement te maken, hoor. Dit is geen rebelse actie. We willen gewoon graag mooi weer", vertelt ze. "En ze werden ook aangenomen. Heel mooi."



Viering in de Sint-Jan

Op 24 juni kleurt de Bossche binnenstad dus roze. Er worden er tussen de 25.000 en 30.000 mensen verwacht.



"Wat wel bijzonder is, is dat de opening van die dag plaatsvindt in de Sint-Jan met een speciale dienst", zegt Jolanda. "In al onze diversiteit zijn we aan elkaar toevertrouwd als medemensen en reisgenoten op onze levensweg", zegt de Sint-Jan hierover.



Terug naar de worsten. Het nog even afwachten of die in de smaak vallen bij Clara en Roze Zaterdag met mooi weer gevierd kan worden. "Ik durf nog niet naar de lange-termijnverwachting te kijken", biecht Jolanda op. "Dat voelt als de goden verzoeken!"



Roze Zaterdag wordt elk jaar in een andere stad gevierd. Dit jaar is het de beurt aan Den Bosch om het evenement te organiseren.