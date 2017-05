Ambulance rijdt meisje aan op oversteekplaats in Eindhoven

EINDHOVEN - Op de Keizer Karel V Singel in Eindhoven is vrijdag een meisje aangereden door een ambulance. De ziekenwagen was onderweg naar een spoedmelding en schepte het meisje dat wilde oversteken.

Het meisje stond bij een oversteekplaats en liep naar de overkant van de straat. De ambulance zag haar over het hoofd. Het meisje is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een andere ziekenwagen heeft de spoedmelding overgenomen.