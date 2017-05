Het wordt heet in Brabant! Waar ga jij afkoelen?

EINDHOVEN - Het wordt de komende dagen tropisch warm in onze provincie: het kan zelfs 30 graden worden. Met deze hitte is het natuurlijk belangrijk om genoeg te drinken, je goed in te smeren met zonnebrandcrème én verkoeling te zoeken. En hoe kun je dat nou beter doen dan in één van de Brabantse zwembaden?

Ga bijvoorbeeld lekker zwemmen in een natuurbad, vaak omgeven door bomen voor de broodnodige schaduw.



Op de website Zwemwater kun je zien waar je in onze provincie veilig kunt zwemmen. Op dit moment gelden er waarschuwingen voor De Kuil in Breda en Put de Omloop in Woudrichem. Hier is grote kans op blauwalg wat maag- en darmklachten en huidirritatie kan opleveren.



Een frisse duik

Liefhebbers van natuurplassen gaan bijvoorbeeld naar Berkendonk in Helmond, de Galderse Meren in Breda of de IJzeren Man in Vught. Heerlijk liggen op het zand, een frisse duik nemen of ontdek het water op een waterfiets of surfplank. Een combinatie van een natuurplas én buitenzwembad biedt het Staalbergven in Oisterwijk. Compleet met een zand- en grasstrand.



Ga je liever naar een zwembad? Ook dan heeft onze provincie genoeg mogelijkheden. In Hoeven zoek je verkoeling bij Splesj met maar liefst zeven glijbanen en waterfonteinen. Maar ook bij De Groene Wellen in Udenhout en Het Run in Drunen geniet je van een duik in een zwembad in de buitenlucht.



Code oranje voor natuurbranden

Tijdens het mooie weer wordt er volop gewaarschuwd voor oververhitting. Maar ook de natuur heeft te lijden onder de warmte. De brandweer waarschuwt voor bosbranden in natuurgebieden. In Brabant geldt code oranje en dat betekent: geen vuur stoken in natuurgebieden, oppassen met sigaretten en geen vuurkorven of fakkels gebruiken.



Ook wordt door de politie gewaarschuwd voor de hitte in de auto. Donderdag werden vier boetes uitgedeeld aan mensen die hun hond in een snikhete auto achterlieten. "Niet doen, het wordt al snel heel warm in de auto", aldus de politie.