In de file naar zee? Niet als je naar het strand in Bergen op Zoom gaat

BERGEN OP ZOOM - Veel zonaanbidders zochten met het mooie weer het strand op. Op de grens met Zeeland was het dan ook aansluiten in de file. Maar als je dan toch die kant opgaat, kun je ook al stoppen in Bergen op Zoom. Want daar is sinds deze week ook een strand.

Het is gezellig druk aan het strand aan de binnenschelde vrijdagmiddag. Een mevrouw vertelt enthousiast: "Er is hier zand, water en zon. Wat heb je nog meer nodig? Ik kom speciaal uit Antwerpen om hier lekker een duik te nemen."



Echt strand

In de Binnenschelde was al een klein stukje kleigrond dat bij mooi weer als strand gebruikt werd. Daar kon het bij mooi weer behoorlijk druk zijn. Maar nu is er 10.000 kuub zand gestort. Daardoor is het stand twee keer zo groot en een echt stadsstrand geworden.



En daar zijn vooral veel kinderen blij mee. Een jongetje bouwt vrijdag op het strand een groot zandkasteel met een gracht er omheen. "Er ligt nu veel beter zand dus je kan er beter spelen." Een mevrouw vult aan: "Waarom zou je ver weg gaan als je dit voor je deur hebt?"