Marathon van Tilburg gaat ondanks warme weer gewoon door

TILBURG - De marathon van Tilburg gaat ondanks het warme weer aankomende zondag gewoon door. Dat laat de organisatie vrijdag weten na een laatste overleg. "We nemen extra maatregelen door onder andere extra EHBO in te zetten en meer sponzen uit te delen", vertelt Marjolein Kusters van de organisatie.

De marathon start vanwege het warme weer eerder dan gepland, namelijk om half negen. "We hebben net overleg gehad met mensen van de EHBO en de gemeente. Langs de route komen om de vijf kilometer waterposten te staan. En bij die waterposten zijn ook meer mensen van de EHBO", vertelt Kusters.



Verder worden er elke 2,5 kilometer voor een waterpost natte sponzen uitgedeeld. De verwachting is dat het zo'n 28 graden wordt.



'Uitlopen belangrijker dan PR'

"Daarnaast is het aan lopers zelf om zich van te voren goed voorbereiden." Naast iets drinken bij de waterposten, doen zij er goed aan om zelf ook water en isotone sportdrank mee te nemen. "Bovendien wordt aangeraden om het tempo aan te passen: uitlopen is belangrijker dan een PR lopen", schrijft de organisatie.



Eerder werd al besloten om het hele programma van de marathon van Tilburg te vervroegen. "De Atletiekunie adviseert om bij temperaturen tot 27 graden wegwedstrijden langer van 16 kilometer voor negen uur te laten starten. Dat advies volgen we op", schreef de organisatie maandagavond na spoedoverleg.



Dat betekent dat de hele marathon om halfnegen 's ochtends vertrekt, de halve marathon iets later om negen uur en de kwart marathon om tien uur.