'Kiest hij de afwasborstel of de schuurspons?', Bram zoekt een man en geeft datingfeestje

TILBURG - Daten met een leuke oprechte man die van koken en klussen houdt? Dat kan vrijdagavond op de Spoorzone in Tilburg. De 38-jarige Bram had het helemaal gehad met oppervlakkige dates. Hij zoekt een leuke oprechte man en plaatste daarom een oproep op Facebook. Daar reageerden zoveel mensen op dat hij er een speciaal event voor organiseerde. 'Bram zoekt man.'

Het is een prachtige zonnige warme vrijdag namiddag op de Spoorzone voor de deur van Club Smederij. Op picknicktafels zitten mensen die van een biertje genieten en gezellig keuvelen. Een mooi decor voor Bram z'n datingevent.



Bram is eventmanager en weet dus precies hoe hij een feestje moet geven. Samen met vriendinnen die hem helpen heeft hij vijf bijzondere dates gepland.Zo gaat hij bijvoorbeeld afwassen. Waarom? "Omdat de manier waarop een man afwast veel zegt over hoe hij is", legt Bram uit. "Gebruikt hij een borstel of een spons? Of draagt hij afwashandschoenen?"Ook houdt Bram van klussen. "Ik vind het wel belangrijk dat een man dat ook leuk vindt", zegt hij. Daarom mogen de mannen zich bewijzen door een lijstje op te hangen. Ook gaat hij appeltaartdeeg maken. "Mijn vader maakt vaak appeltaart en ik houd koken", zegt Bram.Maar niet alleen homo's zijn welkom, ook lesbiennes en hetero's kunnen zich vermaken op Brams feestje. Voor hen zijn er actieve dates als een wellness behandeling en het spel 'de vakantiedate'. "Ik wil dat iedereen elkaar kan ontmoeten", zegt Bram.