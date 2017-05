Auto op de kop én auto tegen boom bij ongeluk op A58 bij Sprundel

SPRUNDEL - De snelweg A58 ter hoogte van de Bredasebaan in Sprundel was vrijdagavond dicht na een ongeval. Twee auto’s klapten op elkaar, één bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Eén auto kwam tientallen meters verder op zijn kop terecht. De inzittenden van het voertuig werden nagekeken door de ambulance, één van de passagiers raakte lichtgewond. De andere auto kwam in de berm tegen een boom terecht. De bestuurder moest mee naar het ziekenhuis.



Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De A58 was dicht ter hoogte van Sprundel.