Vrachtwagen vol hooi in brand langs A27

De brandweer had het vuur snel onder controle (Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision Mediaprodukties).

HANK - Een vrachtwagen met hooi stond vrijdagavond in brand langs de A27. De chauffeur kon de wagen op tijd langs de kant zetten en voorkwam daarmee grotere problemen.

De vrachtwagen was geladen met hooi en vatte ineens vlam. De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle. De brand zorgde wel voor een kijkersfile en ook was de snelweg tijdelijk afgesloten.