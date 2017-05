'Eindhoven de beste!' tijdens Holland's Got Talent, dansgroep krijgt staande ovatie

De Eindhovense dansgroep The Fire kreeg veel lof tijdens Holland's Got Talent.

EINDHOVEN - “Normaal is het Eindhoven de gekste, nu is het Eindhoven de beste!” De jury van het televisieprogramma Holland’s Got Talent was vrijdagavond laaiend enthousiast over het optreden van de Eindhovense dansgroep The Fire. De acht dansers lieten een sterk staaltje hiphop zien. Dat leverde hen niet alleen een staande ovatie, maar ook een plek in de halve finale op.

De dansgroep ziet zichzelf als een hechte club. “We staan als familie op het podium”, vertelden de dansers voor hun optreden. Op de vraag van jurylid Dan Karaty of ze ook kunnen winnen, lachten ze alleen maar. “Wie weet…”



'Jullie kunnen winnen'

Al tijdens het optreden bleek zowel jury als publiek enorm enthousiast te zijn. Na de act kreeg The Fire een staande ovatie. Niet alleen het publiek stond op, ook de jury vond het optreden een luid applaus meer dan waard. “Jullie kunnen dus echt winnen”, oordeelde Dan Karaty.



Ook Chantal Janzen was razend enthousiast: “Eindhoven de beste!” En Gordon sloot zich hier volmondig bij aan: “Dit was zo ongelooflijk goed.” Omdat ook jurylid Angela Groothuizen het optreden goed vond, mocht The Fire met unanieme stemmen door naar de halve finale.