Beleef de ELE Rally zelf vanuit de auto, on board bij Roald Leemans [VIDEO]

Roald Leemans treedt in zijn vaders voetsporen.

HELMOND - Roald Leemans rijdt dit weekend mee tijdens de ELE Rally. Omroep Brabant reed een klassementsproef mee met de coureur uit Hank. Kijk de eerste proef van de ELE Rally vanuit de auto van Leemans.

Helemaal goed ging de eerste proef niet voor Leemans. Net na de finish klaagt hij over de auto waarin hij deelneemt aan de ELE Rally. "Ik zie het gewoon niet in die auto. Ik zie gewoon niet waar ik ben in die auto." Leemans eindigde de proef als twintigste.



