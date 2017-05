Auto slipt en rijdt tegen vangrail A27

OOSTERHOUT - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag geslipt en tegen de vangrail gereden van de A27 bij Oosterhout. De bestuurder was dronken en is aangehouden.

De auto is total loss, maar de drie inzittenden raakten niet gewond.



Busje met caravan

De slippende auto raakte een busje met caravan. Het busje raakte zwaar beschadigd aan de voorkant en kon ook niet verder rijden.



Vanwege het ongeluk werd de A27 richting Utrecht ruim een uur afgesloten voor het verkeer. Dit zorgde voor een kilometerslange file.



Rode kruizen

Sommige automobilisten negeerden de rode kruizen boven de weg. Zij krijgen een bekeuring.