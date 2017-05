Steven Kruijswijk niet meer van start in de Giro door maagproblemen

EINDHOVEN - Steven Kruijswijk gaat niet meer van start in de Giro. De kopman van Lotto-Jumbo heeft maagproblemen en verhoging. Kruijswijk stond tiende in het klassement.

"Na een slechte nacht kan ik vandaag niet meer starten", laat Kruijswijk weten.

Vrijdag verloor Kruijswijk ruim twee minuten op de slotklim, waardoor hij twee plaatsen zakte in het klassement. Hij stond op plaats tien.





Vorig jaar kwam Kruijswijk heel dicht bij de eindzege in de Giro, twee dagen voor het einde verspeelde hij zijn kansen met een val in een afdaling.Dit jaar richtte hij zich wederom op het klassement, maar zijn voorbereiding was niet optimaal. Een week voor de start kneusde hij zijn ribben bij een val in een massasprint in de Ronde van Yorkshire. Op de openingsdag verloor hij direct dertien seconden op de concurrentie nadat hij vast kwam te zitten in een wegversmalling.In de eerste zware bergrit naar de Blockhaus moest Kruijswijk direct 2.43 toegeven op ritwinnaar Nairo Quintana. In aanloop naar de slotweek twijfelde Kruijswijk ook of hij zich nog op het klassement moest richten of voor een ritzege moest gaan. In de koninginnenrit zat hij lang in de kopgroep, maar de Brabander kon in de finale niet meedoen om de dagoverwinning.

Door goed rijden en het wegvallen van concurrenten keerde Kruijswijk wel terug in de toptien van het klassement. Donderdag eindigde hij met Bauke Mollema in zijn wiel als zevende, nog voor Dumoulin, Nibali en Quintana. Daardoor steeg hij naar plaats acht in het klassement.

Vrijdag zakte Kruijswijk terug naar plaats tien, hij kwam als dertigste over de streep, 2.21 achter Nairo Quintana, de nieuwe rozetruidrager.