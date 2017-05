Oproep: Hetty wil jouw nier in ruil voor eeuwige dankbaarheid

TILBURG - "Een noodkreet uit Tilburg". Hetty van Doorn uit Tilburg kan haar Facebook-oproep niet anders omschrijven. Welke weldoener wil Hetty een nier doneren, is haar vraag. Liefst heeft ze een nier van een levende donor omdat zo'n nier een langere levensduur heeft.

Hetty heeft dringend een nieuwe nier nodig, omdat haar nieren nog maar voor negen procent werken. Er was een donor beschikbaar om haar te helpen, maar die werd deze week na een laatste controle afgewezen.



"Ik heb één dag gehuild, maar ik wil leven dus vandaar mijn Faceboek-oproep", vertelt Hetty monter. "Een dierbare vriendin wilde haar nier afstaan. Het was voor 95 procent zeker dat het zou lukken, maar bij de laatste controle bleken beide aders verkalkt bij haar nieren. Daardoor werd voor haar het risico te groot om met één nier verder te leven.""Heel verdrietig, ook voor mijn vriendin. Die wilde mij zo graag helpen", blikt Hetty rationeel terug. Veel tijd voor verdriet is er niet. De tijd dringt namelijk voor Hetty.Haar nierproblemen begonnen 27 jaar geleden bij haar eerste zwangerschap. "Ik had nergens last van maar bij een zwangersschapscontrole werd ontdekt dat er veel eiwitten in mijn urine zaten. Er bleken twee gaatjes in mijn nierfilters te zitten."In de jaren erna ontstond, ondanks behandelingen, chronische nierschade. Zodra haar nierfunctie nog maar zeven procent is, moet ze aan de dialyse. Dat is een heel naar vooruitzicht met veel ziekenhuisbezoeken, lichamelijke aftakeling en een leeftijdsgrens die drastisch daalt.Er hebben zich twee kandidaten gemeld via Facebook, maar Hetty wil niet te vroeg juichen. "Eerst moeten ze de ziekenhuisformulieren invullen, dan durf ik pas echt te hopen."