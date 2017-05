'Tropisch, maar niet broeierig of benauwd', het wordt een heerlijke zaterdag volgens weerman

EINDHOVEN - Zonliefhebbers kunnen genieten van een schitterende zaterdag. Het kan plaatselijk 33 graden worden. "Extra zonnebrand smeren, genoeg drinken en dan kom je zo'n dag echt wel lekker door."

Zaterdagochtend rond negen uur was het al 23 graden. "Het voelt heel comfortabel", vertelt Reinier van den Berg van Weer.nl. "Zeker omdat er wat wind staat, een matige zuidoosten wind. Die houden we de hele dag. De wind is een beetje vlagerig van tijd tot tijd. Dat is eigenlijk wel een goede zaak. Het is een hele droge lucht en de wind zorgt er voor dat het niet broeierig of banauwd wordt."



De temperatuur komt overal in Brabant dik boven de dertig graden uit. "Ik denk een maximumtemperatuur van een graad of 32, plaatselijk 33, daar moet je niet gek van staan te kijken."Van den Berg spreekt van een zonkracht met de factor zeven. "Dus wie vandaag lang buiten is, moet extra zonnebrand smeren en genoeg drinken. Vooral koud water. Dat is beter dan suikerhoudende drankjes. En dan kom je zo'n dag echt wel lekker door."Ook in de nacht van zaterdag op zondag blijft het zwoel. "Dan bedraagt de minimumtemperatuur 17 graden. Het blijft wel een beetje waaien. Het kan zijn dat er laat op de avond of 's nachts een lokale onweersbui vanuit België de grens oversluipt." Gebeurt dit 's nachts niet, dan waarschijnlijk zondagochtend. "Dan is de lucht bedekt met mogelijk dreigende wolken en kan er een regen- of onweersbui passeren."De zondagmiddag verloopt volgens de weerman op de meeste plaatsen droog. "Dan voelt het klam aan, met vocht in de lucht. De temperatuur loopt zondag uiteen van een graad of 26 in West-Brabant tot misschien net dertig in het zuidoosten op de zandgronden. Maandag is het weer dik tropisch. Dan ga je naar dertig tot 33 graden in Brabant, maar dinsdag valt de temperatuur terug naar 23 graden."Dit weekend vinden er verschillende grote evenementen in Brabant plaats, zoals Breda Jazz en het Intents Festival in Oisterwijk. De organisatoren hebben maatregelen tegen het warme weer genomen.Het Intents Festival in Oisterwijk, dat vrijdag begon en duurt tot en met zondag duurt, heeft bijvoorbeeld gratis waterpunten op het terrein geplaatst. Bezoekers mogen zonnebrand meenemen, in een flesje of tube. Spuitbussen of sprays zijn vanwege veiligheidsredenen verboden. Er is ook een bar, waar de danceliefhebbers zich gratis kunnen insmeren.Ook bezoekers van de Dancetour Tilburg mogen vanwege de tropische temnperaturen weer extra zonnebrand meenemen.Aan de Galderse Meren in Breda vindt zaterdag het Ploegendienst Festival plaats. Ook daar zijn extra waterpunten neergezet. Ook is er gezorgd voor grote en kleine tentjes waar bezoekers de schaduw kunnen opzoeken. Een reddingsbrigade houdt toezicht op bezoekers die het water ingaan.Veel mensen kiezen er voor deze zaterdag aan het strand door te brengen. Vanwege deze badgasten is het onder meer druk op de wegen rond Bergen op Zoom, waarschuwt de ANWB.De files ontstonden daar al rond negen uur zaterdagochtend. Rond elf uur stond er tussen Rilland en de Vlaketunnel elf kilometer file.