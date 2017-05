Man geslagen en beroofd van tas

TILBURG - Een man is vrijdagochtend in de Joost van de Mortelstraat in Tilburg beroofd van zijn tas. Dit gebeurde rond zes uur.

Het slachtoffer wilde in zijn auto stappen, toen hij ineens klappen op zijn gezicht kreeg.



Terwijl hij zich probeerde te verdedigen, greep een tweede verdachte zijn tas van de bijrijdersstoel. De man die dit deed, gaf het slachtoffer ook nog een klap in zijn nek.



Toen het slachtoffer wegrende, gingen ook de dieven er vandoor.



De politie is een buurtonderzoek gestart.