Brug bij Son gaat niet dicht door storing

SON EN BREUGEL - De brug bij Son over het Wilhelminakanaal gaat sinds zaterdagochtend niet meer dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er een storing en probeert een monteur dit te verhelpen.

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de storing. Verkeersdeelnemers die de brug naderen krijgen een bandje met meer informatie en omleidingsroutes te horen.



Storingsverleden

In het verleden heeft deze brug regelmatig last gehad van storingen. Wat deze keer de oorzaak van de storing is, is onduidelijk. De brug is ruim twee jaar geleden helemaal gereviseerd.