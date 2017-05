Het onfortuinlijke nachtleven van een inbreker

BREDA - Half vier in de nacht is het tijdstip waarop inbrekers het liefst op pad zijn, onder dekking van de duisternis. Als je dan inbreekt in een huis waarvan de bewoners op vakantie zijn moet je muisstil zijn. Het minste geruis klinkt in de stilte van de nacht oorverdovend en dan loop je kans dat je weinig plezier hebt van je onregelmatige werktijden.

Het overkwam een 40-jarige man uit Breda. Hij probeerde zijn slag te slaan in een verlaten huis aan de Dennenbroek. De buren hoorden hem en belden de politie.



Van alle kanten gingen politie-auto’s naar de Dennenbroek. De inbreker had nauwelijks tijd weg te komen. Hij kon nog wel uit een raam springen en over een schutting te klimmen, maar met politiemensen op zijn hielen maakte hij weinig kans.



De inbreker probeerde zich nog te verstoppen in een sloot langs de Arendsberglaan, maar ook dat liep voor hem verkeerd af. Bij het eerste ochtendgloren lag hij op een brits in een politiecel.