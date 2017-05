Duizenden mensen genieten van mooie weer en muziek op Intents Festival

OISTERWIJK - Dag 2 van Intents Festival in Oisterwijk is zaterdagmiddag onder tropische omstandigheden van start gegaan. Het festivalterrein loopt langzaam vol.

Op het festivalterrein zijn gratis waterpunten aanwezig. Bezoekers mogen zonnebrand meenemen, zij het in een flesje of tube. Spuitbussen of sprays zijn vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan. Er zal ook een bar zijn waar mensen zich gratis kunnen insmeren.



Intents Festival ging vrijdagavond van start: