Cocaïne, xtc en wapens gevonden in huis Woudrichem, twee aanhoudingen

HARDDRUGSDEALER IN WOUDRICHEM OPGEPAKT - In de strijd tegen de harddrugshandel heeft de politie in Woudrichem vrijdagavond een slag geslagen. Bij een inval in een huis werden drugs en wapens gevonden. Er werden twee mensen gearresteerd.

De politie volgde een auto omdat er aanwijzingen waren dat van daaruit in harddrugs werd gehandeld. Toen de auto op de Wilhelminalaan in Dussen stopte en een 28-jarige man uitstapte werd hij gearresteerd. Deze man bleek cocaine op zak te hebben. Hij is na verhoor naar huis gestuurd.



De bestuurder van de auto werd even later aangehouden. Bij een doorzoeking van zijn huis vonden agenten xtc-pillen, cocaïne en wapens waaronder een stroomstootwapen, pepperspray en boksbeugels. Deze verdachte zit wel vast voor verder onderzoek.