Warmste meidag sinds 1922, 32,7 graden in Gilze Rijen

EINDHOVEN - In Gilze-Rijen was het zaterdagmiddag om drie uur 32,7 graden. Niet eerder werd op 27 mei zo’n hoge temperatuur gemeten. Het record was al in handen van Gilze-Rijen met 32,6 graden, gemeten in 2005.

Het is met 32,7 graden is het de warmste meidag sinds 1922. Het is zaterdagmiddag in heel Brabant tropisch warm met maxima van 30-32 graden.



Brabant is hard op weg naar een uitzonderlijk vroege regionale hittegolf. Van een hittegolf is sprake wanneer de temperatuur op vijf aaneengesloten dagen op of boven 25 graden uitkomt en het op drie van die vijf dagen tropisch warm wordt met 30 graden of meer. Vooral op weerstation Eindhoven is er kans dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Donderdag en vrijdag werd het hier al zomers warm. Vandaag en maandag is het tropisch warm. Het is spannend of ook zondag de 30 graden wordt gehaald.





Zondag wordt het broeierig warm met zon en wolkenvelden. In het zuiden en oosten kan het 28 tot 31 graden worden en daar is de kans het grootst dat in de middag of avond een onweersbui ontstaat.Maandag kan het in het zuidoosten met 30-32 graden nog één keer tropisch warm worden en daarmee is kans op een regionale hittegolf.