Kampioen! Hockeysters Den Bosch pakken landstitel nummer achttien in twintig jaar

DEN BOSCH - De hockeysters van Den Bosch hebben zaterdagmiddag de landstitel gepakt. In eigen huis werd er met 2-1 gewonnen van Amsterdam, donderdag won Den Bosch in Amsterdam al met 0-1. Het is het achttiende kampioenschap in de afgelopen twintig jaar.

Den Bosch stond bij rust op een terechte 1-0 voorsprong. Het eerste kwartier had de thuisploeg moeite om door de Amsterdamse vereniging heen te spelen. Daarna kreeg het een aantal goede kansen via Imme van der Hoek en Marlies Verbruggen. Van der Hoek kreeg twee kansen, daarvan maakte ze er eentje af. In de zeventiende minuut maakte ze de 1-0.In minuut 42 tilde Verbruggen de stand naar 2-0 na een goede individuele actie.Vlak voor de drinkpauze in de tweede helft kwam Amsterdam terug in de wedstrijd via een doelpunt van Charlotte Vega. De Amsterdammers kregen kort daarna twee corners. Ze kwamen niet tot scoren, maar ze probeerden alles om de gelijkmaker te maken. Die viel niet meer. Waardoor Den Bosch kampioen is.Maartje Paumen neemt afscheid met de landstitel. De aanvoerster speelde haar laatste wedstrijd voor Den Bosch. Ze gaat in Belgiƫ spelen. Tijdens de wedstrijd had ze het even heel zwaar, nadat ze een strafcorner van Amsterdam op haar lichaam kreeg.