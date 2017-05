Personeel Holland Casino Eindhoven staakt

EINDHOVEN - Medewerkers van het Holland Casino in Eindhoven gaan zaterdagavond vanaf zeven uur staken. Ze zijn het niet eens met het eindbod dat hun werkgever in de cao-onderhandelingen heeft gedaan. Het is de 21ste staking bij een vestiging van Holland Casino sinds 14 april.

De twintig voorgaande stakingen hebben niks uitgehaald. Deze week waren de vakbonden en de directie van Holland Casino weer met elkaar in gesprek. Volgens de bonden biedt Holland Casino de werknemers te weinig zekerheid voor de toekomst, ook na de eventuele privatisering.



Respectloos en onbeschaamd

“Hoe langer het bestuur volhardt in deze respectloze en onbeschaamde houding, hoe strijdvaardiger de werknemers worden', stellen de bonden. 'Er kan wel 150 miljoen euro naar nieuw- en verbouwpanden maar 2,5% loonsverhoging is volgens het bestuur je hand overvragen. Absurd.'



De dubbele pet van de minister

Volgens de bonden laat het bestuur van Holland Casino voortdurend haar oren hangen naar de minister van Financiën. ‘Bizar die dubbele pet van de minister. Het ministerie is de enige aandeelhouder maar benoemt ook de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Van de minister mag je verwachten dat hij oog houdt voor het werknemersbelang. In plaats daarvan gokt hij met de toekomst van de werknemers, terwijl de revenuen naar de staatskas vloeien”, aldus de vakbonden.