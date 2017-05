Zwemmer (14) overleden na ongeluk met jetski op de Maas

WELL - Een 14-jarige jongen uit Helmond is zaterdagavond overleden nadat hij waarschijnlijk werd overvaren door een jetski. Dit gebeurde op de Maas bij het Gelderse Well. De hulpdiensten hebben de jonge zwemmer nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten.

Het ongeluk gebeurde rond vijf uur ’s middags. De jongen kwam niet meer naar boven waarop de hulpdiensten werden gealarmeerd.



De politie en brandweer startten een zoekactie. Onder meer een duikteam uit Den Bosch en de brandweer uit Heusden werden volgens een getuige opgeroepen. Ook werd er tijdens de actie met een helikopter naar de jongen gezocht.



Slachtoffer overleed ter plaatse

De jonge zwemmer werd na ongeveer anderhalf uur gevonden en uit het water gehaald. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar dit mocht dus niet meer baten. De jongen overleed ter plaatse.



Volgens een getuige is de jetski naar Hedikhuizen gebracht. Of het watervoertuig daar ook vandaan kwam, is niet bekend.