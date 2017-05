Deel nieuwe parkeergarage Eindhoven Airport ingestort

EINDHOVEN - Een nieuwe parkeergarage van Eindhoven Airport is zaterdagavond ingestort. Er raakte niemand gewond. De garage was nog in aanbouw.

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee was er niemand in of rondom de parkeergarage aanwezig.



Hoe het gebouw heeft in kunnen storten, is nog niet bekend. Volgens een getuige is de stroom op Eindhoven Airport uitgevallen.