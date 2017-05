Maartje Paumen sluit af met titel: 'Mooi om op deze manier gedag te zeggen'

DEN BOSCH - Maartje Paumen speelde zaterdag haar laatste Nederlandse wedstrijd voor Den Bosch. Paumen had eerder aangekondigd na dit seizoen te stoppen met tophockey en dus zou de laatste play-offwedstrijd haar afscheid betekenen bij HC Den Bosch. Die laatste wedstrijd bleek zaterdag te zijn, want Den Bosch won de tweede finalewedstrijd met 2-1, nadat de eerste wedstrijd gewonnen was met 1-0.

Paumen was tevreden na afloop. "Een mooier afscheid kon niet. Ik ben vooral heel erg trots en het is mooi om op deze manier gedag te zeggen. De eerste tien minuten was Amsterdam feller, maar daarna hadden we goede controle. We kwamen dan ook terecht op 2-0. Door die 2-1 weg te geven maak je het jezelf nog moeilijk, maar het is mooi dat we weer kampioen zijn."



In dertien jaar tijd won Paumen elf titels met Den Bosch: "Ieder jaar wordt het moeilijker, dus is elke titel weer iets unieker."



'Ben de club dankbaar'

Paumen had die ochtend alle berichten over een naderend afscheid weggestopt: "Ik heb mijn telefoon op vliegtuigstand gezet en heb niks gelezen. Ik wilde eerst deze wedstrijd spelen." Paumen is de club dankbaar voor alle jaren: "Ik kwam hier binnen als jong puppie van 18 en ben hier geworden wie ik ben. Ik vind het mooi om op deze manier afscheid te nemen."



'Nog één keer vlammen'

Paumen gaat komend seizoen spelen voor Antwerpen. Dus helemaal stoppen doet ze niet. Ook staat er nog Europacup op het programma. "Nu eerst feesten en dan kijken we daarna of we die prijs ook nog kunnen pakken."