Politie rijdt bus klem in Zeeland na achtervolging vanuit Nijmegen, man aangehouden

ZEELAND - De politie heeft zaterdagavond een bus achtervolgd en klemgereden op de Vederdistel in Zeeland. Agenten gingen in Nijmegen al achter het voertuig aan. In de wagen zaten een vader en kind. De man is aangehouden.

De moeder van het kind maakte zich zorgen en gaf de twee als vermist op. De politie kwam hun auto op het spoor. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar dat negeerde hij.



De politie zette de achtervolging in. Bij de zoektocht naar de verdachte werd ook een politiehelikopter ingezet. In Zeeland werd de bestuurder uiteindelijk klemgereden en aangehouden. Het kind is in veiligheid gebracht.



'Geen ontvoering'

Er werd eerst gedacht aan een ontvoering, maar volgens een politiewoordvoerder is dit niet het geval. Waarom de man het stopteken negeerde en ervandoor ging, is niet bekend.



De wijkagenten van de gemeente Landerd laten op Facebook weten dat het om een ‘conflict in de relationele sfeer’ gaat.