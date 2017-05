Piet van Hoof baalt na ELE Rally: 'Het was spannend en de uitslag is uniek voor in de boeken'

VELDHOVEN - Na zeventien klassementsproeven en een tijd van meer dan 1 uur en 39 minuten was het verschil tussen winnaar Jasper van den Heuvel en nummer twee Piet van Hoof minder dan een seconde. Geluk en verdriet lagen extreem dicht bij elkaar in de ELE Rally van 2017.

Van den Heuvel was blij met de winst, heel blij. Het kleine verschil, drie tiende van een seconde, maakt het extra bijzonder. "Ik denk dat niemand zo door de bosjes is gereden, wij hebben overal de kortste route gereden. Dat was precies genoeg. Dromen doe ik er nooit over, maar we hadden het wel gehoopt."



Volgens de winnaar was het slot van de ELE Rally makkelijker voor hem dan voor de uiteindelijke nummer twee Piet van Hoof: "Omdat wij aan het jagen waren. Dat is lekkerder dan dat ze op je jagen. Het was iedere keer stuivertje wisselen. Dan was Piet beter, dan waren wij weer beter. Uiteindelijk was het precies genoeg."





Van Hoof heeft op de terugweg wel even nagedacht, waar heeft hij het laten liggen? "Dat kleine verschil heb ik misschien wel op vijftig plekken laten liggen. Dat het zo scherp is geweest, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het gat was niet enorm groot. In principe ben ik wel teleurgesteld, natuurlijk. Je denkt: had ik dit maar, had ik dat maar en had ik zus maar. Maar dat is achteraf."Uiteindelijk kan Van Hoof ook met een tevreden gevoel terugkijken op de rally. "Ja, absoluut. Het was ook spannend. En de uitslag is uniek voor in de boeken. Maar we hadden hem toch liever gewonnen."