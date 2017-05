Onweersbuien, blikseminslag en regen, KNMI waarschuwt met code geel

EINDHOVEN - Vannacht was het al goed raak in sommige delen van de provincie, het donderde en bliksemde flink. Helaas zijn we er nog niet helemaal van af. Tot het einde van de ochtend is er door het KNMI code geel afgegeven.

De onweersbuien begonnnen in het midden van het land en groeiden in korte tijd uit tot enorme onweersbuien met veel regen. Het grootste deel is voorbij, maar het zuiden en het oosten van het land krijgen nog een staartje.



Iets koeler

Zondag is de laatste dag dat het écht warm is. Aan de kust wordt het 28 graden, 31 graden in het midden van het land en in het zuid-oosten 33 graden. 's Avonds is er weer kans op onweer. Maandag begint warm, maar later op de dag bewolking en plaatselijk een (onweers)bui. Vanaf dinsdag wordt het stuk koeler en blijft het kwik rond de 23 graden hangen.