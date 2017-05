Eerste editie Marathon van Tilburg, atleten gestart

TILBURG - De Marathon van Tilburg is zondagochtend om half negen gestart. De lopers startten eerder in verband met de warmte. Zowel de start als de finish is op de Schouwburgring in het centrum van de stad.

Het was toch nog even spannend of het evenement wel door zou gaan. In verband met de hitte werd maandag al besloten om de starttijden te vervroegen. Vrijdag besloot de organisatie definitief het hardloopevenment toch door te laten gaan. De organisatie overlegde met verschillende veiligheidsinstanties over de mogelijke hitte. Jacques Kusters, voorzitter van stichting Marathon Tilburg: "Eigenlijk valt het mee. Door het onweer koelde het af vannacht."



De organisatie bereidde zich goed voor. Er zijn 13000 sponzen ingeslagen en 6000 liter water staat klaar voor de deelnemers. Ook is de GGD aanwezig voor extra ondersteuning.



Om half negen begonnen de lopers aan de 42,195 kilometer. De verwachting is, is dat over iets meer dan twee uur de eerste zal finishen.Burgemeester Noordanus is trots op 'zijn' Tilburg. "Tilburg is een echte sportstad" zei Noordanus in een toespraak. De marathon is volgens hem een kroon op het harde werk. Dit vindt Rob Snoeren (47) uit Tilburg ook. "Het is als stad toch bijzonder om een eigen marathon te hebben. Het is iets magisch", zegt Rob.Om 10:00 uur ging de laatste groep lopers van start. Deze groep loopt 10,5 kilometer.