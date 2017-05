De magische schooltas van Syb Faes

GILZE - Pubers die thuis komen, hun schooltas in de hoek gooien en die gaan gamen in plaats van huiswerk maken. Ze kunnen ouders tot wanhoop drijven. Of ze kunnen er tweede mee worden op het Nederlands Kampioenschap goochelen, zoals Syb Faes uit Gilze.

Syb bedacht een goochelact die dicht bij hemzelf stond. Schooltas in de hoek en aan de slag met speelkaarten. Daarmee ging hij naar het NK van de Nederlandse Magische Unie en hij werd tweede. Zijn ouders zijn niet wanhopig. “Hij doet het op school ook heel goed”, zegt zijn vader trots.



De prestatie van Syb is bijzonder. De NMU kent namelijk geen juniorenkampioenschap meer want daarvoor waren te weinig aanmeldingen. Via wat omwegen mocht Syb meedoen aan het kampioenschap dat eigenlijk alleen voor volwassenen is. Een filmpje dat hij vooraf had ingestuurd had indruk gemaakt op de organisatie.



Cardist

Syb Faes is eigenlijk cardist. Dat is iemand die op wonderlijke wijze speelkaarten door de lucht laat vliegen waarbij gewone stervelingen zich afvragen hoe het toch kan dat geen enkele kaart op de grond valt.



Voor het NK goochelen bedacht hij een act waaraan hij samen met het hele gezin een half jaar dag in dag uit werkte. Omdat ’t het NK goochelen was kon hij niet volstaan met het strooien van kaarten, er moest magie bij. Dus kwam Syb op met zijn schooltas, haalde daar zijn boeken uit en veranderde een pen in een speelkaart waarna hij zijn hele act begon. En dat allemaal op muziek.



Dat werd door de jury gewaardeerd. Hij werd uiteindelijk eerste in de categorie close-up goochelen. Dat is de categorie waarbij de trucs aan tafel worden gedaan in tegenstelling tot het podium-goochelen. Uiteindelijk krijgen alle deelnemers in alle categorieën punten en wordt er een eindstand bepaald. Zo werd Syb Faes de beste in zijn eigen categorie en tweede op de eindranglijst van het NK goochelen.



