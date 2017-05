Stuifmail zondag 27 mei: over horzels en bijen

OISTERWIJK - Boswachter Frans Kapteijns vertelt wekelijks op de radio wat er op het moment in de natuur te beleven valt. Luisteraars kunnen vragen stellen via stuifmail@omroepbrabant.nl. Vandaag besteedt Frans onder meer aandacht aan horzels en bijen.





Runderhorzel en hoornaar

Jan van Straten las dat er dit jaar weleens een wespenoverlast zou kunnen komen. Hij heeft inderdaad al verschillende wespen - vermoedelijk koninginnen - binnen gehad. Laatst was het er zelfs een van rond de 4 centimeter en hij vroeg zich af of dit een horzel was? Nee, geen horzel, want horzels zijn parasitaire tweevleugeligen, en dus was dit geen horzel maar een hoornaar. Veel mensen vergissen zich en noemen de hoornaar horzel, maar er is een groot verschil. Je hebt paardenhorzels, runderhorzels en schapenhorzels. Dat zijn allemaal insecten, die thuishoren bij de orde van tweevleugeligen. Ze kunnen niet steken of bijten, maar leggen eitjes op een gastheer, zoals paarden, runderen en schapen. Ze komen dus niet bij de mens. De hoornaar daartegen kan behoorlijk steken. Hoornaars behoren tot de wespen en zijn de grootste wespen die wij in Nederland kennen.



Oeverloper

Op de foto staat een oeverloper. Mirjam van der Pijl heeft de foto gemaakt. Bij het zoeken naar informatie las ze dat de vogel zeldzaam is. De oeverloper is inderdaad een zeldzame verschijning als broedvogel, maar kan tijdens de trek overal waargenomen worden. Zeker in de buurt van kale oevers aan zoet water, maar dan nooit in grote groepen. Mirjam heeft dus de oeverloper gezien. Oeverlopers zijn kleine steltlopers, die min of meer grijsbruin van boven zijn en wit van onderen. Kenmerkend is de opvallend witte krul op zijborst. Ze hebben een langgerekt achterlijf met korte, groenige poten en korte snavel. Een ander kenmerk is dat oeverlopers zowel met het achterlijf, als met de kop vaak en wippende beweging maken.



Aardhommel

Op de foto van de Buuf zie je een hommel op een bloem zitten en ze vraagt zich af welke hommel dit is. Ook wil ze weten hoeveel aardhommels er in een nest zitten.. De hommel op de foto is een aardhommel. Koninginnen van deze hommelsoort kunnen met gemak 23 millimeter groot worden, maar de werksters zijn kleiner. Die worden maximaal zo’n 1,5 centimeter. De mannetjes worden zo’n 16 mm lang maximaal. In een nest, wat overigens een kolonie heet, van de aardhommel kunnen maximaal 600 werksters leven. Dat is dus beduidend minder dan een wespenkolonie, want daar kunnen weleens 7000 dieren in leven.





Behangersbij

Jan van Gils heeft de volgende vraag: de openingen van mijn insectenkastje in de tuin worden door een bepaald soort bijen dichtgemaakt. De holle stengels zijn bijna allemaal gevuld. Waarmee vullen ze deze openingen? Diverse bevruchte vrouwtjes maken een nestplaats in zo’n insectenhotel of gewoon in hout of steen. Dat kunnen vrouwtjes zijn van de behangersbijen familie of van de muurwespenfamilie, maar ook van de metselbijenfamilie. Behangersbijen knippen uit rozen in de kelkblaadjes stukjes en bekleden daarmee de langwerpige gangen in zo’n insectenhotel. Tevens gebruiken ze die om de aparte cellen voor de larven van elkaar te scheiden. Als nu zo’n gang vol is, dan sluit zo’n behangersbij de gang af met rozenblaadjes. De metselbijen vullen ook de gangen met larven, maar sluiten die gangen af met zand of klei of steentjes.





Sint Jacobsvlinder

Op de foto van Frans van Hoof zie je een hele mooie vlinder. De naam van de ze vlinder is Sint Jacobsvlinder. Deze vlinders zijn dagactieve nachtvlinders en horen bij de familie van de spinneruilen. Sint-jakobsvlinders kom je vooral tegen op de zandgronden. Ze hebben als voedselplant het Jakobs kruiskruid, maar ook enkele andere kruiskruidsoorten. De rupsen die van die plant eten noemen we zebrarupsen. Ze vreten de hele plant kaal en op het einde zie je dan enkel nog de stengel staan. Nu kom je ze heel veel tegen want hun vliegtijd is zo’n beetje vanaf eind april tot en met begin augustus.



Ree met kalfje – Thea Willems





