Promoveert NAC Breda vandaag naar de eredivisie?

BREDA - NAC kan zondag naar de eredivisie promoveren. Om 16.45 uur treedt de Bredase ploeg in Nijmegen aan tegen NEC om daar de 1-0 thuisoverwinning te verdedigen. Al denkt speler Fabian Sporkslede dat NAC daar zeker ook gaat scoren. En die goals tellen dubbel. Lees en bekijk meer hieronder in het blog over de play-offs 2017.