Nachtmerrie: vrouw aangevallen door man met mes

HELMOND - Een 22-jarige vrouw uit Helmond kwam vanmorgen vroeg in een nachtmerrie terecht. Op een fietspad bij Stiphout werd ze aangevallen door een man met een mes. De vrouw werd gewond in haar gezicht. De dader is nog niet gepakt.

Afgelopen nacht rond drie uur reed de vrouw over de President Rooseveltlaan. Vlak voor Stiphout zag ze een man staan. Eenmaal bij hem aangekomen sprong hij op haar af en takelde hij haar toe met een mes. Hij vluchtte in de richting van het centrum van Helmond.



De vrouw werd zo ernstig gewond dat ze moest worden openomen in het ziekenhuis.



De politie heeft de vluchtroute van de dader nagelopen in de hoop sporen aan te treffen. De man zelf is nog voortvluchtig. De politie zoekt een blanke jongeman die een donkerkleurig vest met capuchon droeg. Iedereen die informatie heeft kan de politie bellen.