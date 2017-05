Vrouw (52) uit Woensdrecht overleden bij ongeluk in Pernis

WOENSDRECHT - Bij een ongeval aan het Tankhoofd op industrieterrein Vondelingenplaat bij Pernis is een 52-jarige vrouw uit Woensdrecht overleden. De vrouw zat als bijrijdster in een auto samen met een plaatsgenoot. De auto kwam in het water terecht.

De bestuurder, een 54-jarige man uit Woensdrecht, ligt volgens de politie in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De auto raakte door onbekende oorzaak een betonnen afscheidingsblok en kwam in het water terecht. Het voertuig zonk onmiddellijk.



Oorzaak nog onduidelijk

Enkele vissers waarschuwden de hulpdiensten die de inzittenden uit de auto haalden. De vrouw bleek te zijn overleden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval op het industrieterrein in Pernis.