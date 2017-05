NEC-NAC: extra uitzending Omroep Brabant radio

BREDA - Vorm, tactiek, inzet en misschien een beetje geluk. Als alles vanmiddag op de goeie plek valt bij NAC dan kan de ploeg uit Breda promoveren naar de Eredivisie. Als je alles over de wedstrijd wilt weten maar niet in het stadion of ergens bij een televisie in de buurt bent, moet je van 14.00 uur tot 19.00 uur afstemmen op Omroep Brabant radio. We maken een extra uitzending.

NAC moet tegen NEC. De Bredanaars wonnen hun thuiswedstrijd met 1-0. Het wordt dus een kwestie van de voorsprong verdedigen. Omroep Brabant radio heeft de verslaggevers op strategische plekken geposteerd zodat je niet alleen een wedstrijdverslag vanuit het Goffertstadion in Nijmegen krijgt, maar ook sfeerimpressies uit Breda, de stad die zomaar even voetbalhoofdstad van de provincie kan worden.



NAC-watcher Ronald Sträter is in Nijmegen om de wedstrijd te verslaan. Maarten van den Hoven volgt de wedstrijd samen met de thuisblijvers op de grote schermen bij het NAC-stadion. Jessica Ranselaar begeeft zich onder de supporters die in de binnenstad van Breda de wedstrijd volgen.



LEES OOK: Promoveert NAC Breda vandaag naar de eredivisie?