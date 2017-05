Heuvel Galerie Eindhoven kort ontruimd na brandalarm

EINDHOVEN - De Heuvel Galerie in Eindhoven is zondagmiddag even ontruimd geweest nadat het brandalarm was afgegaan.

Rond halftwee 's middags moesten alle bezoekers het overdekte winkelcentrum verlaten. Dat verliep rustig volgens aanwezigen. Personeelsleden moesten zich verzamelen aan de Vestdijk.



Loos alarm

De brandweer rukte uit naar het winkelcentrum, maar het bleek loos alarm. Waarom er alarm werd geslagen, is onduidelijk.



Om twee uur was de ontruimingsband niet meer te horen en mochten bezoekers weer terug het winkelcentrum in.