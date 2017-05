Gratis bier en champagne voor NAC-supporters

BREDA - Zeeuwen zuinig? Het ligt genuanceerder. Zeeuwen gooien hun geld niet over de balk. Maar wat moet je dan denken van de actie van de Iraanse Zeeuw Salar Azimi. Hij trakteert alle NAC-supporters met een seizoenskaart op gratis bier en champagne als de Bredase club zondagmiddag promoveert naar de Eredivisie.

Dat beloofde hij in het Omroep Brabant-radioprogramma Sportlunch. De supporters moeten dan wel naar zijn hotel Elderschans in het Zeeuwse Aardenburg en dat is zo ongeveer de meest zuidwestelijke hoek van ons land.



Clubliefde

Salar Azimi is miljonair. Hij is dezelfde man die NAC onlangs 110.000 euro schonk als de club kampioen wordt, want hij heeft iets met die club. Azami studeerde in Breda en toen sloop de clubliefde in zijn hart.



Hij is er van overtuigd dat NAC stand houdt tegen het Nijmeegse NEC. De ploeg uit Breda begint met een 1-0 voorsprong die werd behaald in de thuiswedstrijd. Zelfs met een 2-1 verlies gaat NAC promoveren. “En dan zal ik met veel plezier mijn geld uitgeven”, zegt Azimi.



Salar kwam in 1995 met zijn familie uit Iran naar Nederland. Hij woonde drie jaar in een AZC. Hij studeerde aan de Avans Hogeschool in Breda. Hij verdiende daarna zijn fortuin als ondernemer. Hij had onder meer een kledingzaak en een computerwinkel. Met een webshop draaide hij een paar jaar geleden een omzet van tien miljoen euro.