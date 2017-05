Dénis van Vliet uit Tilburg al drie jaar op zoek naar donornier: 'Ik wil een normaal leven leiden'

TILBURG - Drie jaar geleden startte Dénis van Vliet uit Tilburg zijn zoektocht naar een donornier. En hoewel hij drie keer dicht bij een match was, liep het telkens op niets uit. Zijn nieren werken inmiddels nog maar 12 procent en er wordt al gedacht aan dialyse. De Tilburger doet daarom nogmaals op Facebook een oproep voor een donornier.

In 2014 werd Van Vliet ernstig ziek en liepen zijn organen een flinke klap op. De Tilburger bleek de zeldzame ziekte Amyloïdose te hebben en vooral zijn nieren hebben er blijvende schade door gekregen.



Van artsen kreeg hij drie jaar geleden de tip zelf op zoek te gaan naar een donor. “Een nier van een levende donor is beter dan eentje van een overledene”, vertelt Van Vliet. “Ook kan ik pas op een wachtlijst nadat ik ben gestart met nierdialyse, maar zover is het nog niet. En sta je eenmaal op de lijst, dan duurt het nog 4 tot 6 jaar. Een lange tijd waarin je leven nagenoeg stilstaat.”



Medisch onverantwoord

Zijn vorige oproep zorgde voor veel reacties waarvan er een aantal zeer serieus waren. “Maar het ketste steeds toch af”, blikt de Tilburger terug. “Eén jongen bleek een andere bloedgroep te hebben. We hebben overwogen een cross-over transplantatie te doen. Dat traject duurt echter erg lang en viel daarom af.”



Ook een jonge vrouw was een match: ze had dezelfde bloedgroep als Van Vliet én was gezond. “Maar ze had nog een kinderwens. En dan is het medisch onverantwoord om een traject van een transplantatie in te gaan. Jammer, want het had goed uit kunnen pakken.”



'Heel wrang'

Een jaar later – in november 2015 – volgde een nieuwe oproep. En toen leek er écht een nier voor Van Vliet beschikbaar te zijn. “Het was een vrouw bij mij uit de buurt en zij was een uitstekende match”, legt Van Vliet uit. “We waren al ver in het hele traject, maar toen kreeg zij zelf gezondheidsklachten. We zijn toen gestopt. Ik snapte volkomen dat ze het niet door wilde zetten, maar natuurlijk was het voor mij wel heel wrang.”



Zijn nierfunctie is inmiddels nóg verder verslechterd: ze functioneren nog maar 12 procent. Reden voor Van Vliet om nogmaals op zoek te gaan naar een donornier. “Mensen moeten er wel goed over nadenken”, benadrukt hij. “Het is geen oude radio die je weggeeft. Natuurlijk is het fijn als mensen zich aanbieden als donor, maar ze moeten ook goed nadenken over de risico’s.”



'Er komt een geschikte donor'

Van Vliet is nog niet bezig met dialyse, de artsen proberen dat moment ook zo lang mogelijk uit te stellen. “Mijn nieren zijn nog net goed genoeg, maar uiteindelijk zal dialyseren onvermijdelijk zijn.” En dat is iets wat de Tilburger zo lang wil uitstellen. “Ik werk, heb hobby’s en heb een leuk leven. Als ik drie keer per week moet dialyseren, gaat mijn leven echt achteruit. Dan is het overleven aan het worden en ik wil een normaal leven leiden.”



Na zijn laatste oproep heeft de Tilburger al wel wat reacties gekregen. Hij is nu aan het bekijken hoe serieus deze mensen zijn. “Ik ben positief ingesteld en ga er van uit dat er een goede donor komt. Er hoeft maar één geschikt persoon te reageren. En dat gaat gebeuren.”