Romantiek tijdens optreden Jeroen van Zelst, zanger vraagt zijn Mariska ten huwelijk

LOON OP ZAND - Tijdens het concert van zanger Jeroen van Zelst in partycentrum Wijnand van Delft in Drunen kreeg het publiek een grote verrassing. Maar vooral Mariska, de vriendin van Van Zelst, kreeg een surprise. De zanger uit Loon op Zand ging op zijn knieën en vroeg zijn Mariska ten huwelijk.

Het was een bijzondere avond in het Drunense partycentrum. Van Zelst trakteerde zijn publiek op een avond vol Nederlandse meezingers samen met een aantal gastmuzikanten. Maar tussen de liedjes door, legde Van Zelst zijn optreden even stil.



Aanzoek op podium

Vriendin Mariska kwam het podium op en werd door de zanger verrast met een bos rode rozen. “Bedankt dat je alles voor me doet. Ik hoef nooit ergens aan te denken, jij regelt alles”, zo sprak Van Zelst.



Maar toen Mariska het podium af wilde gaan, werd ze snel teruggeroepen. Van Zelst: “Ik wil je graag ook nog iets vragen.” De zanger toverde een ring uit zijn binnenzak en knielde voor zijn vriendin neer. En natuurlijk stelde hij toen dé vraag: “Wil je alsjeblieft met me trouwen?”Het volmondige ‘ja’ van Mariska was door het gejoel van het publiek niet meer te horen, maar een trotse Van Zelst meldde zondag op Facebook dat hij gaat trouwen.