Keert NAC Breda terug naar de eredivisie? Volg het hier LIVE

BREDA - NAC jaagt op promotie naar de eredivisie. Na de 1-0 overwinning in de thuiswedstrijd, moet de club uit Breda het zondagmiddag afmaken tegen NEC. In Nijmegen is een gelijkspel of overwinning genoeg voor de ploeg van trainer Stijn Vreven. Een nederlaag met één doelpunt verschil, waarbij NAC minimaal een keer scoort, is ook genoeg voor promotie. Volg de wedstrijd hier via onze liveblog.