Promotie voor NAC of niet: het is feest in Breda!

BREDA - Een spannende dag voor supporters van voetbalclub NAC Breda. Hun club maakt namelijk kans om te promoveren naar de eredivisie. De wedstrijd in Nijmegen tegen concurrent NEC is allesbeslissend. Maar of NAC Breda nu promoveert of niet, in Breda wordt door supporters als een feestje gevierd.

In café De Beyerd hebben zich zo’n 100 voetbalfans verzameld. Op schermen is hier de wedstrijd tegen NEC te volgen. Supporter Karin is er helemaal klaar voor. “Ik ben wel erg zenuwachtig”, zegt ze voorafgaand aan het duel. “Ik denk dat we met 2-1 verliezen, maar dan zijn we alsnog door. Ik hoop het zo.”



Al vaak teleurgesteld

Ook Tim is redelijk positief en hoopt vooral dat vroegere tijden weer gaan herleven. "Medio jaren negentig gingen we heel goed, ik hoop dat die momenten weer terugkomen", zegt de trouwe supporter. Of zijn club wint of verliest, durft Tom eigenlijk niet in te schatten. "Bij NAC Breda weet je het maar nooit. We zijn al vaker teleurgesteld", vertelt hij. "Maar: we hebben straks aan één doelpunt genoeg. Alles kan."



Andere NAC-fans zijn juist heel positief gestemd en rekenen op een ruime overwinning. "We gaan gewoon keihard winnen", zeggen supporters in Breda. "Met minimaal 2-0. We hebben er alle vertrouwen in."



In de cafés in Breda komen supporters samen op de wedstrijd te kijken.



De supporters van NAC Breda zijn er helemaal klaar voor en moedigen hun club aan met spandoeken.Veel NAC-fans zijn aanwezig bij de wedstrijd en gingen met bussen naar het stadion.Bij het stadion van NAC Breda zijn grote schermen geplaatst waar supporters de wedstrijd kunnen bekijken.