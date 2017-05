Tapijten buiten na flinke wateroverlast in AaBe Fabriek Tilburg

TILBURG - Een waterlekkage heeft voor flinke overlast gezorgd bij enkele winkels in de AaBe Fabriek in Tilburg. Sommige winkels zijn zondag gesloten gebleven.

Wat de oorzaak van het lek is geweest, is onduidelijk. Wel werd zaterdagavond om half negen de blusinstallatie van het complex geactiveerd. Mogelijk heeft dit met de overlast te maken.



De omvang van de schade is niet bekend. In de winkels zijn muren en vloeren aangetast door het water.



Medewerkers van Profijt Meubel hebben tapijten buiten over een railing te drogen gehangen.