Man nog vast na fataal jetski-ongeluk op de Maas

WELL - De man die zaterdag werd aangehouden na het ongeluk op de Maas waarbij een veertienjarige jongen uit Helmond om het leven kwam, zit nog vast. Dat maakte de politie zondag bekend. De jongen overleed nadat hij volgens getuigen was overvaren door een waterscooter.

De 26-jarige man uit Zaltbommel is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Waar hij precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De politie heeft ook meerdere waterscooters in beslag genomen voor onderzoek.



Zoekactie

Hulpdiensten rukten zaterdag aan het einde van de middag uit omdat de 14-jarige jongen werd vermist in het water bij het Gelderse Well. Na ongeveer vijf kwartier zoeken met boten en helikopter werd hij gevonden en uit het water gehaald. Pogingen om de jongen te reanimeren mochten niet meer baten.