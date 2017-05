Uitdaging: Jongleren met mobiele telefoons van mensen die je niet kent op het Jongleer festival

GOIRLE - “Het zijn kleurrijke nerds en het zijn een hoop leuke gekken bij elkaar.” Uit alle uithoeken van de wereld waren ze naar het Brabants Goirle gekomen voor het vier dagen durende grootste Jongleer Festival van Nederland. Ivo Vastree, spreekbuis van het NJF, somt even snel op waar de deelnemers het afgelopen Hemelvaartweekend allemaal vandaan kwamen. “Nieuw Zeeland, Duitsland, Engeland en België. Het zijn maar een paar van de nationaliteiten die hier vier dagen te gast zijn, daarnaast barst het hier natuurlijk van deelnemers met een Nederlandse afkomst.”

Aan het jongleren, dat door de deelnemers geen sport maar een discipline wordt genoemd, zitten ook heel wat gezondheidsvoordelen (beweren deelnemers en organisatie). Daarbij schermen ze allemaal - en zonder uitzondering- met een wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat door het jongleren de linker en rechter hersenhelft beter met elkaar gaan samenwerken.



Hersenen werken beter

En dat betekent uiteindelijk weer een betere oog en handreflex en op den duur ook dat je stukken creatiever bent dan de rest van de wereld, die onderuitgezakt op de bank deze video (zuchtend) zit te bekijken. Ook zou je IQ-score een paar punten hoger uitvallen als je regelmatig oefent met het om hoog houden van balletjes of kegels. Hoe meer objecten je in de lucht kunt houden, hoe beter de linker en rechter hersenhelft met elkaar samenwerken!



Mobiele telefoons hooghouden

Voor alle beoefenaars van deze discipline is echter de uitdaging dat het altijd hoger en met meer balletjes, kegels of fakkels moet. Echt uitdagend vindt Ivo Vastree het jongleren met dure mobiele telefoons van mensen die je niet kent. Waarbij altijd het risico bestaat dat het ding aan diggelen valt op de vloer.



Daar gaat m'n mobiel

Omdat het toch The biggist juggling convention in the Netherlands was, doen we mee en geven we Ivo de Omroep Brabant mobiele bedrijfstelefoon. Als het ding aan stukken valt heb ik mijn baas veel uit te leggen. Ik ben even onbereikbaar.....